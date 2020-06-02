يستعد «فيسبوك» لطرح ميزة جديدة لمستخدميه ممن يرغبون في محو كل ما هو سلبي في ماضيهم، ما يتيح حذف كافة المنشورات القديمة. ووفق تسريبات كشفها موقع «ذا فيرج» التقني، تسمح الميزة «Manage Activity» (إدارة النشاط) للمستخدم بحذف أي منشورات سابقة. ويقول «فيسبوك» إنه سيمنح خيارات التصفية للمساعدة في العثور على المنشورات التي تضم أشخاصا معينين فيها أو في نطاق زمني معين. وستتوافر الميزة بداية على نسخة الهاتف المحمول.وتهدف الميزة إلى تسهيل الأمر لحضور المستخدم على المنصة بما يعكس دقة أكثر لما هو عليه اليوم، وضربت مثالا أن بعض الأشخاص يرغبون في محو منشورات قديمة عندما يكونون على وشك البدء بدوام كامل بعد التخرج في الكلية أو إزالة منشورات تذكرهم بعلاقة قديمة انتهت. وهناك خياران مختلفان لإزالة المنشورات من المخطط الزمني، الخيار الأول إرسالها إلى سلة المهملات، حيث ستتم إزالتها من العرض العام على الفور، ولكن سيتم حذفها نهائيا بعد 30 يومًا، أما الخيار الثاني فيتمثل في عمل أرشفة للمنشورات، ما يعني أنها لم تعد عامة للمطالعة لكن لا يزال من الممكن عرضها بشكل خاص.يذكر أن «فيسبوك» أطلق العام الماضي أداة «Clear History» (محو التاريخ)، التي تتيح للمستخدمين حذف بيانات البحث الخاصة بهم عبر المنصة من حسابهم الخاص، ورغم ذلك لا تحذف الأداة هذه البيانات، بل تزيل فقط ربطها مع الحساب الشخصي.