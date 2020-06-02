كشفت الجمعية الأمريكية لطنين الأذن أن هذا الاضطراب ينذر بخلل في أعضاء الجسم الحيوية، إذا لم يرتبط بسبب مؤقت كما يحدث بعد مغادرة حفلة صاخبة أو التواجد في مكان به أصوات عالية. وطالبت اختصاصية السمع السريري جاكي كلارك بعدم تجاهله، إذ يؤدي استمراره إلى تلف الخلايا الشعيرية، كما ينذر بـ5 مشكلات، هي وجود ورم في الأذن أو كثرة الشمع، واحتقان شديد في الأذن الداخلية، أو مشكلة في الفك واضطراب سكر الدم ما يؤدي للإصابة بمرض «مينيير» (فقدان السمع)، وأخيرا يحذرك الطنين من أحد الأدوية ذات الأثر الجانبي السلبي ما يسبب اختلال التوازن الكيميائي للأذن الداخلية.1 ورم في الأذن أو كثرة الشمع2 احتقان شديد في الأذن الداخلية3 مشكلة بالمفصل الصدغي الفكي4 اضطراب في مستوى سكر الدم5 أحد الأدوية له أثر جانبي سيئ