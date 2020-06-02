واجهت الممثلة المصرية رجاء الجداوي صعوبة في التنفس، وصداع وألم في الصدر، ما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة في الساعات الأولى من (الثلاثاء)، ووفق وسائل إعلام مصرية، لم تفقد الجداوي الوعي، لكن حالتها مضطربة ودرجة حرارتها ترتفع إلى 39 ثم تنخفض. فيما كشفت الجداوي في تسجيل صوتي أن حالتها الصحية ليست على ما يرام، وحذرت من خطورة فايروس كورونا، قائلة: «يا ريت الناس تخاف عشان من خاف سلم، حصنوا أنفسكم الموضوع صعب، وبيكلف الدولة كتير». يذكر أن الجداوي (82 عاماً) نقلت إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية شرق القاهرة يوم 24 مايو الماضي، إثر إصابتها بفايروس كورونا.