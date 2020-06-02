بسبب كورونا، تخلت مجلة «فوغ» (Vogue) المتخصصة في متابعة الأزياء، عن غلافها التقليدي، الذي يتزيم عادة بحسناوات «السوبر موديل» لتخصص غلاف عدد يوليو القادم لـ3 بطلات بريطانيات من الصحة والنقل ومحلات السوبرماركت. وقالت المجلة، في نسختها البريطانية، سيخصص الغلاف لنرجس هورسفورد سائقة قطار، والقابلة راتشيل ميلار، وأنيسة عمر عاملة متجر، ما يخرج عن المألوف بتكريم بطلات يخاطرن بحياتهن يوميا لأجل المجتمع. وقالت ميلار: أتمنى بعد الجائحة ألا ينسي البريطانيون التصفيق كل خميس للكوادر الطبية. ويؤكد رئيس تحرير المجلة إدوارد إينينفل أنه لو سئل عن غلاف يوليو قبل أشهر لما صدق أنه سيخصص لسائقة قطار وقابلة وعاملة.