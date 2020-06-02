أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» فجر (الثلاثاء) أن كويكبا يمثل خطرا محتملا، سيقترب من الأرض السبت 6 يونيو الجاري. وقالت في بيان إلكتروني، إن الكويكب المعروف برقم 163348 (أو 2002 NN4) ويبلغ قطره بين 250 و570 مترا، سيقترب من كوكبنا إلى الحد الأدنى. فيما اعتبر بعض خبراء الوكالة أن الكويكب لا يشكل خطرا كبيرا لأن المسافة التي ستفصله عن الأرض تعادل ما يفصلها عن القمر بـ13 مرة. واستدركوا: «خطر الكويكب كجسم فضائي محتمل، لأن مساره يتعارض مع مدار الأرض». يذكر أن الكويكب الذي يكمل دورة كاملة حول الشمس في 300 يوم تقريبا، اكتشف عام 2002.