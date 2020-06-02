عرض الملاكم الشهير فلويد مايويذر تحمّل تكاليف جنازة جورج فلويد، والذي فجرت وفاته، بينما كان رهن احتجاز الشرطة في مينيابوليس، احتجاجات في كافة أنحاء الولايات المتحدة، حسبما أعلنت شركة مايويذر برودكشنز، عبر حسابها على موقع تويتر، تقديمها للعرض.



وأشارت العديد من وسائل الإعلام إلى أن أسرة فلويد وافقت على العرض حسبما ذكرت «رويترز»، وأن عائلته أعلنت أمس الإثنين، أن ابنها سيوارى الثرى، الثلاثاء القادم، في هيوستن.



يذكر أن حادثة وفاة فلويد فجرت غضباً عارماً في الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين، ومن بينهم مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأمريكية.



وقال محامي العائلة بنكرامب خلال مؤتمر صحفي إن أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر الخميس في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، مضيفاً أنه يوم السبت سيجري حفل تأبين ثان في نورث كارولاينا، حيث ولد فلويد، أما عشية الجنازة التي ستقام، الثلاثاء، في هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل فسيسجى الجثمان طوال مساء الإثنين لكي يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.