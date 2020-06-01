أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إيتيني لونغوندو عن «تفش جديد لوباء إيبولا» في شمال غرب البلاد حسبما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين «توفي أربعة أشخاص».

وأضاف «المعهد الوطني لأبحاث الطب الحيوي أكد لي للتو أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية لجهة الإصابة بمرض فايروس إيبولا».

ولا يزال وباء إيبولا منتشرا في شرق البلاد، حيث أودى بحياة 2280 شخصا منذ أغسطس 2018.

ويسبب فايروس إيبولا مرضا حادا وخطيرا يودي بحياة الفرد في أغلب الأحيان إن لم يتلق علاجا جيدا في الوقت المناسب.