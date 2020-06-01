صدم الممثل المصري محمد هنيدي معجبيه (الإثنين) أثناء رده على اتهامات طالته وبعض الفنانين بسبب غيابهم عن تشييع جثمان الراحل حسن حسني الذي توفي فجر (السبت) عن 89 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة، إذ كشف هنيدي أنه تعرض لوعكة صحية أدت إلى إجرائه عملية دعامة بالقلب قبل الوفاة بيومين، ما منعه من الحركة تماما.وجاء توضيح هنيدي ردا على تغريدات عدة اتهمته بالتقصير في حق أحد أعمدة الفن المصري، فكتب على حسابه في «تويتر»: «حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي، عادة ما بحبش أتكلم لما بتعب، بس قبل رحيل حبيبي عمي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة».وطالب هنيدي المغردين أن يحسنوا الظن ولا يحكموا من الظاهر، كونهم لا يعلمون ظروف الآخرين، وأضاف في تغريدة منفصلة: «ربنا يرحمك يا عم حسن ما تحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده». فانهالت التغريدات المتعاطفة مع هنيدي، وطالبوه بعدم تبرير موقفه، داعين له بالشفاء العاجل.