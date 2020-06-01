كشفت الهيئة الروسية الداعمة لأول دواء معتمد لعلاج «كوفيد-19» (الإثنين) أن مستشفيات موسكو ستبدأ الأسبوع القادم مداواة مصابي فايروس كورونا، في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية، وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي العادي. وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل ديمترييف، وفق فضائية "سكاي نيوز عربية": «بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء المضاد للفايروس المسجل باسم (أفيفافير) للمرضى اعتبارا من 11 يونيو». وأضاف: ستنتج الشركة ما يكفي لعلاج نحو 60 ألف مريض شهرياً. وتجري اليابان تجارب على الدواء ذاته تحت اسم «أفيجان»، أشاد به رئيس الوزراء شينزو آبي، وخصصت الحكومة 128 مليون دولار لتمويله.