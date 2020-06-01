تبرأت الممثلة المصرية روجينا من إعادة استخدام مشاهدها لشخصية «فدوى» في مسلسل «البرنس»، الذي عرض في رمضان أخيرا، في الهجوم على دولة الكويت وشعبها. وكتبت روجينا أمس (الأحد) على حسابها في «تويتر»: «لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد ‏شعب الكويت.. أنا أحترم الكويت شعبا وحكومة وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بها».​​وكانت روجينا صرحت لبرنامج «كل يوم» على فضائية «إكسترا نيوز» أنها أصيبت بالذهول وكان رد فعلها غريبا عندما أخبرها مخرج مسلسل «البرنس» محمد سامي أنها ستجسد شخصية تاجرة مخدرات في أحداثه. وقالت إن المخرج لعب معها لعبة التحدي وأنه كان على ثقة كبيرة في موهبتها. وأنهت حديثها للإعلامية بسمة وهبة مازحة: «الناس بتحب فدوى.. نادوني فدوى».