برعاية الهيئة العامة للترفيه، تحيي المغنية اللبنانية إليسا أولى حفلاتها «أون لاين» دون جمهور، بعد غد (الخميس)، وتبث حصريا عبر منصة «شاهد VIP». وأشاد رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ أخيرا بنجاح حفلات «معيدين معكم» التي أقيمت في عيد الفطر عبر المنصة، وأحياها الفنانون محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس ونجوى كرم، فيما طالب بإحياء المزيد من الحفلات، ليرد عليه مدير شركة «روتانا» سالم الهندي عبر «تويتر»: «أبشر يا بو ناصر الجمهور يستاهل وأنتم مو مقصرين.. بدعمك راح نقدم الأفضل». يذكر أن إليسا طرحت أحدث أغنياتها أخيرا، بمناسبة العيد بعنوان «قهوة الماضي»، كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.