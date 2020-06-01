بعد 5 أيام من إعلانه فشل حكومته في فرض العزل، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إصابته وعائلته بفايروس كورونا، فيما يتفاقم تفشي الوباء في هذا البلد الصغير في القوقاز وباتت مستشفياته مثقلة بالمرضى. وقال باشينيان في مقطع فيديو على صفحته في «فيسبوك» (الإثنين): «جاء فحصي وكل أفراد عائلتي الـ5 إيجابيا للفايروس.. لا أعاني من أي عارض ملحوظ، وسأواصل العمل من منزلي طالما ظل ذلك ممكناً». واعتبر باشينيان، الأربعاء الماضي، الوضع «خطيراً جداً»، ودعا لتشديد القيود. وأقر، وفق RT، أن حكومته لم تنجح في فرض العزل في البلاد، وأسف لثقته الزائدة بحس المسؤولية لدى مواطنيه.