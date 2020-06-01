في أول رد على خبر إصابته بفايروس كورونا، نفى الممثل المصري أمير كرارة ما أشيع حول عزله في أحد مستشفيات القاهرة بسبب التقاطه العدوى، قائلا: «هذا الكلام عار تماما وليس له أساس من الصحة»، مضيفا: «أنا الحمد لله بخير.. وده أي كلام». بدوره هاجم زميله وشقيق زوجته أحمد صلاح حسني الخبر على حسابه في «تويتر» وكتب: «أمير كرارة زي الفل.. ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل.. لمصلحة مين في ظل هذه الظروف؟!». يذكر أن كرارة شارك في الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل «الاختيار»، وجسد شخصية العقيد الشهيد أحمد منسي، وحقق نجاحا كبيرا وردود أفعال واسعة.