مشكلات عدة تواجه سكان العالم في استخدام الإنترنت خلال هذه الفترة، نتيجة زيادة الضغوط على الشبكة العنكبوتية لاستخدامها في العمل من المنزل والدراسة والترفيه، ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أكد خبراء التقنية أن هناك 5 خطوات تساعد على اتصال أسرع بالإنترنت وأكثر موثوقية. أغربها إبعاد الراوتر عن أجهزة التداخل مع إشارة الإنترنت وخاصة أجهزة الميكروويف وأسلاك الطاقة وغيرها، وعدم الاعتماد على «الواي فاي» طوال الوقت، والاتصال بالكابل ethernet، ما يسرع الراوتر، وتغيير كلمة المرور بين الحين والآخر، لضمان عدم اختراقها، علاوة على تحسين جودة الراوتر بمقويات وموزعات، وأخيرا استخدام راوتر يوفر شبكة متداخلة في المنزل.