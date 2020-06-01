حققت قناة «روتانا خليجية» نسب متابعة كبيرة وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان هذا العام، إذ قدمت مجموعة كبيرة من البرامج والأعمال الدرامية التي نالت استحسان الجمهور السعودي والعربي، لتسجل أكثر من مليار و650 مليون مشاهدة وتفاعل عبر السوشيال ميديا خلال الشهر المبارك، ما أهلها للانضمام لقائمة أفضل 10 شركات إعلامية لناحية الأداء.وتصدر برنامج «الليوان»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، نسب المشاهدة التلفزيونية والترند السعودي والخليجي عبر تويتر، كما تصدرت بعض حلقاته الترند العالمي، علاوة على نيله حصة كبيرة من الإشادات النقدية، إذ تمكن المديفر من تحريك الرأي العام بحلقات قوية ضمن الموسم الثاني. وليس أدل على نجاح البرنامج من حصده جائزة أفضل برنامج في رمضان هذا العام في التصويت الرمضاني السنوي الذي أطلقه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية؛ كونه استضاف شخصيات مطلوبة وطرح مواضيع مثيرة تهم المجتمع السعودي.ووضعت القناة في خطتها برنامج «الراحل» في موسمه الرابع، علاوة على «عن بعد» أول برنامج خليجي يناسب التباعد الاجتماعي، فيما جمعت على شاشتها حزمة من الأعمال الدرامية لاقت تفاعلا من الجماهير، أبرزها «محمد علي رود» للفنان سعد الفرج، و«في ذاكرة الظل» للفنان داود حسين، و«آل ديسمبر» للفنان طارق العلي. واستطاعت هذه الأعمال الدرامية الـ3 أن تسيطر على جوائز الأفضل في أغلب الاستفتاءات الفنية والإعلامية في الخليج، ومنها مسابقة نجوم رمضان ٢٠٢٠ في مهرجان نجوم الفن والإعلام ضمن دورته الخامسة بالكويت.