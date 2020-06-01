رغم إعلان مصر صباح أمس (الأحد) تسجيل أعلى عدد من حالات الإصابة والوفاة اليومية بكورونا، منذ بدء تفشي الفايروس بـ1536 إصابة و46 وفاة، فوجئ المصريون مساءً بانتشار صور زفاف شقيقة الممثل المصري محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أقيم بحضوره وعدد من الأقارب والأصدقاء في إحدى الفيلات بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.وكشف مصدر أمني أنه تلقى إخطارًا بإقامة حفلة زفاف بمنطقة الشيخ زايد، جنوب القاهرة، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفلة، «وتفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة»، بتهمة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات للحد من فايروس كورونا. وأضاف المصدر الأمني، وفق وسائل إعلام مصرية، أنه بعد التحقيق مع أصحاب الحفلة تم إخلاء سبيلهم عدا العريس الذي أقر بأن الاحتفال كان داخل فيلته لحين عرضه على النيابة.ونشر رمضان لقطات من الحفلة مرتديا الكمامة مع شقيقته العروس، على حسابه في «فيسبوك»، بينما ظهرت له صور أخرى على مواقع التواصل مع العروسين والضيوف دون كمامات، ما أثار موجة من الغضب على المنصات الإلكترونية، فيما انتقدت وسائل إعلام مصرية ما وصفته بعدم التزام رمضان وضيوف حفلة زفاف شقيقته بارتداء الكمامات، في ظل الجائحة، معتبرة ذلك أمرا غير مقبول لاسيما في ظل زيادة أعداد إصابات الفايروس.يذكر أن مصر تطبق إجراءات عزل عام منذ مارس الماضي، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض منع تجول جزئيا، لمواجهة تفشي وباء «كوفيد 19».