ندد النائب في مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي بتعيين اليمنية توكل كرمان في مجلس حكماء «فيسبوك» ووصفه بقرار «لايمكن تصديقه». وأعلن بيزلي أنه كتب رسالة للموقع يدعوه للتحقيق في هذا الاختيار، وتلقى موافقة بإجراء تحقيق في أول يوليو القادم لاستبعادها. وفي مناقشة عبر الإنترنت، قال بيزلي: «هذه الوظيفة ليست مناسبة لقيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية أصل التطرف، داعيا لإخراجها فوراً من المجلس بقوله: لا تحتاجون انتظار التحقيق.. يجب اتخاذ إجراءات عاجلة.. افعلوا الشيء الصحيح، نحن بحاجة إلى التحدث بصوت واحد إننا نقف مع حرية التعبير، وليس مع إساءة استخدام حرية التعبير».