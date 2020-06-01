باب أمل جديد، فتحه باحثون صينيون بإعلانهم أنهم واثقون بنسبة 99% من لقاح ضد فايروس كورونا تم تطويره بمشاركة أكثر من 1000 متطوع. ووفق صحيفة «ذي صن» البريطانية، أكد خبراء شركة سينوفاك الصينية أنهم سيتمكنون قريبا من إنتاج اللقاح المناسب للقضاء على الفايروس. وقال ليو بيشان، الباحث في الشركة الصينية، رداً على سؤال إذا ما كانت الاختبارات التي أجريت حتى الآن ناجحة أم لا: «نعم نعم.. إنها بكل تأكيد ناجحة.. أنا متأكد منها بنسبة 99%». وأكدت الشركة على لسان المديرية التنفيذية لعلاقات المستثمرين هيلين يانج أنها شيدت بالفعل مصنعا تجاريا في بكين سينتج أكثر من 100 مليون جرعة لقاح بمجرد الانتهاء من التجارب السريرية والحصول على الموافقات اللازمة، مشيرة إلى نجاح اللقاح في علاج القردة المصابين. واستدركت يانج: «لا نوصي بأن يأخذ كل السكان اللقاح. ناقشنا ذلك مع العديد من الدول وأوصيناهم بهذا، سنستهدف في البداية المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس مثل العاملين في القطاعات الطبية أو كبار السن ممن يواجهون خطراً أكبر في حال إصابتهم بهذا الفايروس».