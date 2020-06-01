ألقت شرطة ولاية مينيسوتا الأمريكية، القبض على سائق شاحنة كان يقودها بسرعة كبيرة على طريق سريع في مينيابوليس وسط المحتجين.

ووفقاً لـ«روسيا اليوم»، فأنه لم يتم تسجيل إصابات بين المتظاهرين وتم نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى بعد إصابته.

وتجددت مساء (الأحد) الاحتجاجات في عدد كبير من المدن على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس.

وتعم الاحتجاجات فضلا عن مينيابوليس أكبر مدن البلاد مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي وسياتل وفيلاديلفيا والعاصمة واشنطن.

وفي وقت لاحق، أعلنت عمدة العاصمة واشنطن حظر التجوال على مستوى مقاطعة كولومبيا من الساعة 11 مساء يوم الأحد 31 مايو، حتى الساعة 6:00 من صباح يوم (الاثنين).