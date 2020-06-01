أكد الطبيب الإيطالي البارز ألبرتو زانغريلو، (الأحد)، أن فايروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا.

وقال زانغريلو رئيس مستشفى سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومباردي في شمال البلاد الذي تحمل العبء الأكبر لعدوى كورونا في إيطاليا: «في حقيقة الأمر، الفايروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا».

وأضاف لمحطة تلفزيونية بحسب «العربية» أن «المسحات التي اخذت على مدى الأيام العشرة الماضية أظهرت حمولة فيروسية صغيرة جدا من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهرين».



وأوضح زانغريلو أن بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى، لذا يتعين على الساسة وضع الواقع الجديد في الحسبان. وتابع: «علينا أن نعود كبلد طبيعي. على أحدهم تحمل مسؤولية ترهيب البلد».

وسجلت إيطاليا ثالث أعلى حصيلة وفيات بوباء كوفيد-19 على مستوى العالم بلغت 33415 شخصا منذ ظهور التفشي في 21 فبراير، وتأتي في المركز السادس عالميا من حيث الإصابات وتبلغ 233019.