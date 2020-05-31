دفع رئيس الوزراء في رومانيا لودوفيك أوربان غرامة قدرها 3 آلاف ليو (690 دولارا) أمس (السبت) بعدما خرق قيودا فرضها هو نفسه للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق حسبما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا.

وبحسب وكالة رويترز انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأوربان وهو جالس في مكتبه مع عدد من أعضاء الحكومة ويدخن سيجارة بينما لم يضع أي من الحضور كمامة. وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة.

وأقر أوربان في بيان بخرق القواعد قائلا إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو الذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين.

ونقلت الوكالة عن البيان قوله «يعلم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين إطاعة القواعد بغض النظر عن منصبهم. وإذا خُرق القانون فلا بد من تطبيق العقوبات».