في واحدة من الوقائع الغريبة، احتفظت الأمريكية سينثيا بلاك بجثة جدتها داخل ثلاجتها لمدة 15 عاماً، مبررة ذلك باستمرار حصولها على معاش الضمان الاجتماعي للمرأة المسنة. ووفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، وجهت لـ«بلاك» البالغة 61 عاماً من يورك هافن بولاية بنسلفانيا رسميا تهمة إساءة استخدام جثة جدتها، فيما قالت السلطات إنها كانت تستخدم شيكات الضمان الاجتماعي لجدتها المتوفاة للمساعدة في سداد رهنها العقاري، وقد تم اتهامها بالسرقة والاستيلاء غير القانوني على ممتلكات مسروقة وإساءة معاملة جثة.واحتجزت شرطة الولاية «بلاك» في مقر إقامتها ونقلت إلى المركز القضائي لمقاطعة يورك للتحقيق معها، ثم أُطلق سراحها مؤقتا بكفالة 50 ألف دولار، وحسب سجلات المحكمة، لم تعلق بلاك على القضية حتى الآن، غير أنها اعترفت بنقلها جثة جدتها التي توفيت عام 2005 عن عمر يناهز الـ97 عاماً من الطابق العلوي إلى السفلي ووضعتها في الثلاجة مؤقتا، ثم اشترت فريزرا كبيرا لتجميدها فيه والاحتفاظ بجثتها لتضمن استمرار صرف المعاش.