محاذير جديدة أصدرتها منظمة الصحة العالمية WHO (الأحد) حول التجمعات والمناسبات المنتظرة بعد رفع منع التجول في العديد من الدول، إذ طالبت بعقد التجمعات في الهواء الطلق بعيدا عن الأماكن المغلقة، واقتصار الحضور على الأصحاء، فيما شددت على خطورة التجمعات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، أو من يعانون من أمراض مزمنة، ونصحتهم بتجنبها. كما أوصت سلطات الصحة العامة ومنظمي الأحداث بإجراء تقييم للمخاطر قبل تنظيم التجمعات، وركزت في توصياتها على تذكير الأفراد بالتباعد الاجتماعي، واتباع آداب السعال، وممارسة نظافة اليدين بشكل مستمر. مع ضرورة توفير مرافق مؤقتة لعزل من تظهر عليه الأعراض.