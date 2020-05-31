رغم دخولها المجال الفني قبل سنوات قليلة، لم تكتف اللبنانية ماريتا الحلاني بالغناء، إذ كشفت أنها اقتحمت التمثيل عبر مسلسل 2020، الذي تصور مشاهده حاليا، إلى جانب نادين نجيم وقصي خولي. ووفق «العربية.نت»، لم تنكر ماريتا حصولها على دعم معنوي كبير كونها ابنة عاصي الحلاني، معربة عن سعادتها بالتمثيل مع نجيم وخولي اللذين يتمتعان بنجومية كبيرة ويمتلكان حسا فكاهيا خلال تصوير مشاهد المسلسل. وأكدت ماريتا أن الجمهور السعودي ذواق فنيا، لاسيما أن أغنيتها «إلي وملكي» حققت لها شعبية كبيرة في السعودية. يذكر أن ريتا انتهت أخيرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «قولولو»، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي.