سطت عصابة على منزل الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر الإنجليزي، واستولت على مقتنيات تقدر بـ550 ألف يورو، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، (الأحد). وسرق اللصوص كمية كبيرة من النقود والحلي الذهبية، و3 ساعات فاخرة، بينها ساعة مصنوعة من خامات مركبات الفضاء ومرصعة بالأحجار الكريمة بقيمة 230 ألف جنيه إسترليني، ومجموعة من قمصان كرة القدم تقدر بـ150 ألف دولار، و50 ألف باوند نقدا، وصورا خاصة، ليصل مجموع السرقات لنصف مليون دولار. يذكر أن سرقة منازل لاعبي الدوري الإنجليزي ازدادت في الفترة الأخيرة، إذ سجلت سرقات 4 لاعبين من المنتخب في مدن عدة، بينها لندن وتوتنهام.