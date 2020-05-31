غالبا ما تنشر منصات التواصل معلومات خاطئة حول الأغذية، ما فع موقع DW الألماني، أخيرا، لنشر تقرير فند فيه 5 معتقدات خاطئة، فلا أفضلية صحية للخبز البني على الأبيض، إذ تؤكد جمعية التغذية الألمانية أن منتجات الحبوب الكاملة هي الأفضل للصحة دون اعتبار للون، فيما يشاع أن الأطعمة المجمدة لا تفسد، غير أن طول تخزينها يفسدها، وعن تسبب القهوة في فقد الجسم المياه، فالحقيقة أنها من السوائل التي توازن الجسم، كما أن ما يقال عن فوائد قشور الفواكه والخضروات، خاطئ؛ لأن ضررها أكبر بسبب المبيدات الحشرية المحتملة، وأخيرا؛ لا أفضلية في القيمة الغذائية للبيض ذي القشرة البنية.