وصل فايروس كورونا المستجد إلى طواقم الإعلام في مصر، ما غيّب 3 مذيعات عن شاشات التلفزيون، فيما يخضع مخالطوهن في مدينة الإنتاج الإعلامي ومبنى التلفزيون المصري للفحص حاليا للتأكد من سلامتهم.ووفق وسائل إعلام مصرية، أصيبت مذيعة القناة الأولى في التلفزيون المصري إلهام نمر بـ«كورونا»، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عزلها وتلقيها العلاج. كما أصيبت مذيعة «إكسترا نيوز» ريهام السهلي، ونقلت لمستشفى العزل، وحالتها مستقرة، إذ تتلقى العلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة المصرية. وأخيرا أعلنت المذيعة آية عبدالرحمن صباح اليوم، إصابتها بالفايروس المستجد، وكتبت على صفحتها في «فيسبوك» منشورا تعلن فيه إصابتها وتحكي تجربتها مع «كورونا».يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤولو وزارة الصحة المصرية أن البلاد ستشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بـ«كورونا» خلال الفترة الحالية وحتى 15 يونيو، بسبب التزاحم والزيارات العائلية التي تمت خلال شهر رمضان وإجازة العيد. وكانت الوزارة أعلنت (السبت) تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة بالفايروس و34 حالة وفاة. ليصل إجمالي المصابين في مصر إلى 23449 حالة، شفي منها 5693، وخرجت جميعها بالفعل من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.