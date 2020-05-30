أثبتت الفحوص إصابة الأمير يواكيم ابن شقيقة الملك فيليب ملك بلجيكا بفايروس كورونا بعد حضوره حفلا في إسبانيا قالت وسائل إعلام إسبانية إنه خرق قواعد العزل العام في ما يتعلق بعدد المشاركين فيه، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي اليوم (السبت) إن إصابة الأمير الذي يبلغ من العمر 28 عاما بفايروس كورونا تأكدت بعد حضوره هذا الحفل بمدينة قرطبة في جنوب إسبانيا يوم 26 مايو.

وأضاف أن القصر لم يتسن له بعد التأكد من عدد الأشخاص الذين حضروا ذلك الحفل.

وذكر القصر أن يواكيم سافر من بلجيكا إلى إسبانيا يوم 24 مايو لغرض التدريب وأنه لا يزال هناك.

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن الأمير، وهو العاشر في ترتيب ولاية العرش البلجيكي، حضر الحفل مع 26 شخصا آخرين.

وسيكون ذلك خرقا لقواعد العزل العام في منطقة قرطبة حيث يبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع حاليا 15.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها بدأت تحقيقا في هذه الواقعة، وإن أولئك الذين انتهكوا القيود قد يواجهون غرامات تراوح قيمتها بين 600 و10000 يورو.