شاب سعودي موهوب لفت أنظار الكثيرين ممن شاهدوه وتداول البعض منهم موهبته وحسن استغلال وقت فراغه بالجميل والمفيد وتنمية الموهبة.

عبدالله بن عبدالمحسن الذي يعمل حارس أمن لإحدى الصيدليات بجدة ليس مجرد حارس أمين، وإنما فنان تشكيلي مميز ولوحاته الفنية هي من تتحدث عن موهبته التي يفترض استثمارها وتنميتها من قبل الجهات المعنية بالفن التشكيلي.

وأوضح عبدالله في حديثه لعكاظ، أن موهبة الرسم لديه اكتشفها معلمه في مادة التربية الفنية بالمرحلة المتوسطة خالد الأمير، الذي وصفه تلميذه بصاحب الفضل بعد الله في دخوله عالم الرسم بالألوان حتى تطورت موهبته في الفن التشكيلي، الذي وصفه بأن لم يعد مجرد رسم وإنما هو لغة تتحدث في قالب فني.

وذكر عبدالله أن من شدة عشقه للفن التشكيلي كان يستغل فترة منع التجول وخلو الشوارع من الناس لممارسة عمله الفني بجوار الصيدلية التي يعمل حارسا لها، ومع السماح بالتجول أصبح يرسم لوحاته بمنزله.

وعن عدد اللوحات التي رسمها، كشف عبدالله أنها تصل إلى ٥٠٠ لوحة، مشيراً إلى أنه كثيراً ما يستعين في رسم لوحاته بخامة الباستل بكل أشكالها مع مراعاة التنويع وتطوير الخامة في رسوماته بطريقته الخاصة، مبيناً أنه يحلم بأن يكون له معرض خاص يتم فيه عرض لوحاته الفنية، كاشفاً أنه تلقى دعوة زيارة من وزارة الثقافة، مبدياً تفاؤله بأن القادم سيكون أجمل.

يذكر أن الرسام عبدالله بن عبدالمحسن يعمل في الحراسات الأمنية، إضافة لعمله في توصيل الطلبات عبر التطبيقات.