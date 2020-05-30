توفي البريطاني بوب ويتن البالغ من العمر 112 عاما، والمصنف أحدث عميد للبشرية حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد صراع مع مرض السرطان. وقالت أسرة الفقيد الذي حاز لقب أكبر رجل في العالم سنا في فبراير الماضي: «بهدوء أثناء نومه توفي المدرس السابق والمهندس ويتن في منزله بمقاطعة هامبشاير وسط إنجلترا». وقال بيان لوكالة برس أسوسييشن البريطانية (الجمعة): «بأسف شديد، تعلن عائلة ويتون وفاة حبيبنا بوب ويتن. لقد كان قدوة لنا. كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب مواضيع مرتبطة بالسياسة واللاهوت والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته، كما أنه يهتم كثيرا بالبيئة».ولد ويتن في يوركشير شمالي إنجلترا في 29 مارس 1908، وهو واحد من 7 أطفال، ولديه 3 أولاد و10 أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.وحصل ويتن على لقب أكبر رجل في العالم سنا بعدما قام استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية روبرت يونغ، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي في وقت سابق من هذا العام. وحاز ويتن على اللقب على الرغم من أن الجنوبي أفريقي فريدي بلوم قال إنه احتفل بعيد ميلاده السادس عشر بعد المئة هذا الشهر، غير أنه لم يتم التحقق من عمره بعد من لجنة «غينيس» للأرقام القياسية.