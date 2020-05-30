فنّد المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود المزاعم بأن مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بكوفيد-19. مؤكدا عدم وجود أي دراسات تشير إلى صحة ذلك. ودعا مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم إلى استخدام جهاز التنفس بالمنزل بشكل طبيعي، بتوجيهات الطبيب، وفي حال ظهور أي أعراض للفايروس المستجد؛ الاتصال بالرقم 937، والتزام المنزل، والعزل عن الآخرين. لافتا إلى أن الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، لاسيما انسداد الأنف يجعل استخدام جهاز التنفس المساعد صعباً، ما يستوجب استخدامه قدر الإمكان، طالما لم يشعر المريض أنه يزيد الأعراض.1 التعقيم اليومي لجهاز التنفس2 تنظيف أجزائه بالماء الدافئ3 تطهيره بالصابون بشكل يومي4 الاهتمام الدائم بغسل اليدين5 وقف استخدامه إذا زادت الأعراض