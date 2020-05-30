كشف استشاري الكبد والأمراض المعدية بطب القصر العيني البروفيسور أشرف عمر أن التزام 80% من سكان أي دولة في العالم بارتداء الكمامة أثناء التجول، يؤدي إلى انحسار فايروس كورونا، وبالتالي القضاء على الجائحة. ونصح عمر بارتداء الكمامة طالما الشخص خارج المنزل، حتى لو كان في سيارته الخاصة، خصوصا مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب تشغيل مكيف السيارة. مشدداً على ضرورة ارتدائها منذ الخروج من البيت وحتى العودة إليه.

جاء ذلك في مداخلته الهاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي المصري عمرو أديب على mbc مساء (الجمعة). مبشرا بتوصل دراسة دولية خرجت نتائجها خلال الساعات الماضية، إلى عقار قديم يساهم بنسبة كبيرة جدا في علاج الفايروس، لافتا إلى أن الأبحاث مازالت مستمرة للتوصل إلى لقاح قبل نهاية العام الجاري. واستنادا على الدراسة قال عمر: «ارتداء الكمامة خارج المنزل هو السبيل الوحيد لتجنب العدوى، كما أن ارتداءها في المنزل فعال بنسبة 79% في منع انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض عند أول شخص مصاب». وأضاف عمر: «يؤكد باحثو الدراسة أن كبح انتشار الفايروس داخل الأسرة أمر مهم لاحتوائه بشكل أوسع». ووفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية أخيراً: «إذا كنتَ بصحة جيدة، وتعتني بشخص مصاب بكورونا، فما عليك سوى ارتداء كمامة طبية، خصوصاً أنها تحد أيضا من انتشار العديد من الأمراض الفايروسية التنفسية».