ردّت منظمة الصحة العالمية على ادعاءات انتشرت خلال الآونة الأخيرة بشأن انتشار فايروس كورونا المستجد، والتي شغلت الرأي العام بصورة كبيرة. وقالت المنظمة، خلال منشورات عدة لها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن «الحديث عن أن كوفيد 19 ناجم عن عدوى بكتيرية وليس فايروسية، مجرد ادعاء وليس حقيقة».

وأوضحت «الحقيقة أنه تم تحديد تسلسل الفايروس المُسبب لمرض كوفيد-19 أكثر من 28 ألف مرة بواسطة المختبرات في جميع أنحاء العالم منذ اكتشافه.. وتم الكشف عن إصابة أكثر من 5 ملايين شخص بهذا الفايروس من خلال الاختبار». وتابعت «الحديث بأنه يُصاب المرضى بكوفيد-19 بالتهاب رئوي فتاك ناجم عن بكتيريا وليس عن فايروس أيضاً ادعاء، وحقيقته أنه ليس من الغريب بين المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الفايروسي أن تحدث لهم أيضاً مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي البكتيري».

وحول ما تم تداوله بأن المنظمة تنصح بعدم تشريح الجثث، أكدت المنظمة أن هذا الادعاء خاطئ، حيث أصدرت إرشادات عن الوقاية من العدوى ومكافحتها في الإدارة السليمة لجثث الموتى في سياق جائحة كوفيد-19، والتي تنصح فيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إجراء تشريح للجثث. وقالت: «من المعلومات المغلوطة الأخرى التي انتشرت كانت حول أنه يمكن علاج مرض كوفيد-19 ببساطة من خلال مضادات التخثر مثل الأسبرين». لافتة إلى أنه «لوحظ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض كوفيد-19، لا سيما بين المصابين بمرض شديد الوخامة، وأن الأطباء قرروا استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالات المرضى».