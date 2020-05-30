قالت شركة قوقل التابعة لـ«ألفابت» اليوم (السبت)، إنها أرجأت إطلاق النسخة التجريبية‭‭ ‬‬من نظام أندرويد 11 لتشغيل الهواتف المحمولة الذي كان مقررا في الأسبوع القادم، وذلك في ضوء الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وقالت قوقل في رسالة على موقعها لتطوير نظام أندرويد: «نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن أندرويد 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال».

وذكر الموقع أن الإطلاق كان مقررا أن يتم عبر الإنترنت يوم الأربعاء. وأعلن في تغريدة أنه سيعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من أندرويد «قريبا»، دون ذكر مواعيد محددة.

واندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد من مينيابوليس على يد شرطي أبيض جثم بركبته على رقبته لبعض الوقت، مما استدعى نقله للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.