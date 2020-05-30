ضمن السعي الحثيث لمواجهة كورونا المستجد (كوفيد-19) والبحث عن طرق محاصرته والحد من انتشاره، أطلق عملاقا التقنية، «قوقل» و«آبل» تطبيقاً واعداً لمواجهة الانتشار السريع لكورونا.

وحسب تصريح مشرف مجتمع Google في السعودية عبدالعزيز الحمادي لقناة الإخبارية، فإن هذه التقنية تعتبر من أهم التقنيات في مكافحة الأوبئة القابلة للانتشار بين الأفراد، إذ تعتمد على خاصية التنبؤ بين حاملي الهواتف المصابين وغير المصابين في نطاق قريب باستخدام تقنية البلوتوث.

ففي حالة وجود شخص ما بالقرب من شخص آخر يحمل إصابة مؤكدة بـ(كوفيد-19) فسيتمكن الطرف الأول من استلام تنبيه بضرورة خضوعه للفحص حيث تأكدت مخالطته للشخص المصاب.

وكانت بعض الدول بدأت في تطبيق هذه التقنية، ومن المؤمل أن تساهم بشكل كبير في محاصرة الوباء.