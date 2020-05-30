سجلت البرازيل 26 ألفاً و 928 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات لديها إلى 465 ألفاً و166 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1124 حالة وفاة بالفايروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفاً و878 حالة منذ بدء الجائحة.

وببلوغها هذه الحصيلة، تخطت البرازيل إسبانيا، لتصبح خامس أكبر دولة على مستوى العالم في حصيلة الوفيات بالفايروس، خلف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

أما من حيث عدد الإصابات المسجلة، فتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة التي أحصت حتى الآن أكثر من 1.7 مليون إصابة.