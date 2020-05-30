اكتست مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفنان الكوميدي «سيد النكته» حسن حسني الذي عرف بأدواره الكوميدية في العديد من أعماله بالحزن إثر تعرضه لأزمة قلبية، حيث خيم الحزن الشديد من قبل زملائه في الوسط الفني وأيضا لدى محبيه في العالم العربي.

وقال الفنان المصري أمير كراره عبر حسابه في «تويتر»: مع السلامه ياعم حسن ربنا يسامحك ويغفر لك يابو قلب طيب. وعبر الفنان أحمد السقا الذي شارك الراحل العديد من الأفلام والمسرحيات عن حزنه بفراق الفنان حسن حسني بقوله: هتوووحشنا ياعمنا. ربنا يرحمك يارب، كما تسائل الفنان أحمد زاهر في تغريدته الذي قال فيها بحزن: هنجيب منين حسن حسني تاني ؟؟ إنا لله وإنا اله راجعون.. ربنا يرحمك ويصبرنا ويصبر أولادك وأحبابك يارب. ونعى المؤلف والفنان والمخرج محمد البزاوي عبر حسابه في «تويتر» حسن حسني بقوله: ألف رحمه و نور عليك يا عم حسن هاتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم.. هاتفضل من أهم علامات جيلك و جيلنا هاتفضل چوكر السينما و المسرح و التليفزيون.. مع السلامة يا عمنا و استاذنا و بابا. واستذكر محبو حسن حسني كلمه قالها الراحل في أحد المهرجانات عند تكريمة عندما قال: أنا سعيد أوي و فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني و أنا لسه عايش والله بكلمكوا جد عشان أفرح بالتكريم ده و أنا وسطيكوا لسه، فشكرا أنا سعيد بيكوا أوي..ألف شكر.