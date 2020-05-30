يبدو أن المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لن تهدأ قريباً، إذ ما زال يواجه «تويتر» سيلاً من الانتقادات الحادة من إدارة الرئيس الأمريكي، بعد قراره وضع «إشارة» للتحقق من صحة تغريدات ترمب. وغرد حساب البيت الأبيض بصورة من تغريدات مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي التي يشير فيها إلى «أن الشخص حتى لو قتل سيحصل على أمور جيدة».

وغرد البيت الأبيض «انتهكت هذه التغريدة قواعد «تويتر» حول تمجيد العنف.. ومع ذلك، الموقع قرر أن يسمح للإرهابيين والدكتاتوريين بإساءة استخدام منصته». وانتقد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي، أمس (الجمعة)، موقع التغريدات الشهير، متعجباً كيف تجاهل «تويتر» تغريدات سابقة لخامنئي. وكتب باي: «سؤال يطرح نفسه.. هل تغريدات المرشد الأعلى لإيران هذه.. تنتهك «قواعد تويتر حول تمجيد العنف»؟، مرفقاً تغريدات سابقة لخامنئي تحرض ضد الإسرائيليين، وتحث على «القتل».

فيما دعا السيناتور الأمريكي تيد كروز، أمس، وزارتي العدل والخزانة، إلى إجراء تحقيق جنائي في «تويتر» بسبب مزاعم أن الشركة تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران.