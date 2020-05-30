إثر إزمة قلبية مفاجئة، توفي قبل قليل الفنان الكوميدي المصري حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاماً بمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.

وفوجئ حسني بضيق تنفس مساء (الخميس) أدى إلى دخوله المستشفى وظل على مدار الـ24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة. فيما نعته نقابة الممثلين المصرية، لاسيما أن حسني أحد أهم صناع الضحكة في تاريخ السينما المصرية، وقد شارك في العديد من الأعمال التلفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، إذ شارك فى مسلسل «سلطانة المعز» مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضي، ومن قبلها فى مسلسل «أبو جبل»، مع مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان قبل الماضى.

كما شارك أيضا في موسم عيد الأضحى السينمائي، بفيلم «خيال مآتة»، بطولة أحمد حلمى، ومنة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.