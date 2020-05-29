رد الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» جاك دورسي على قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة بقوله: «هناك شخص مسؤول في نهاية المطاف عن أفعالنا كشركة وهو أنا، يرجى ترك موظفينا خارج ذلك».

وأكد دورسي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي، أن الشركة ستستمر في الإشارة إلى معلومات غير صحيحة أو متنازع عليها حول الانتخابات على مستوى العالم، وسوف تعترف عند وجود أي أخطاء ترتكبها. وأضاف: «هذا لا يجعلنا حكام الحقيقة، هدفنا هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع حتى يتمكن الناس من الحكم عليها بأنفسهم، المزيد من الشفافية منا أمر بالغ الأهمية حتى يتمكن الأشخاص من رؤية السبب وراء أفعالنا بوضوح». وقال: «تغريدات الأمس الصادرة عن الرئيس الأمريكي قد تضلل الناس حول التسجيل للحصول على بطاقة اقتراع». واعتبر «تويتر» في وقت سابق التغريدة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء الماضي عن بطاقات الاقتراع بالبريد «مضللة»، ووضع إخطاراً بتقصي الحقائق للتحقق من صحة المعلومات التي ذكرها الرئيس ترمب. يُشار إلى أن الإخطار يعرض علامة تعجب زرقاء أسفل التغريدات ويحث القراء على الحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد، ويوجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات من مدققي الحقائق.