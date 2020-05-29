كشف الناشر ورئيس تحرير صحيفة إيلاف الإلكترونية عثمان العمير، أن الإعلامي داود الشريان يستعد للظهور مجدداً على شاشة mbc عبر برنامجه الجديد «صراع العائلات»، وهو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي family feud الترفيهي، والذي يخوض به سباقاً بين عائلتين يدور حول أسئلة وإجابات تتعلق بحياتهما اليومية.وقال العمير عبر حسابه في «تويتر»: المتحول دوماً داود الشريان ينزل إلى ‏الحلبة ‏من جديد، عبر برنامج متغير، 5 أيام في ‏الأسبوع على قناة «‏mbc»‏، وتابع: «أبو عبدالعزيز أكد الخبر في محادثة بينه وبيني». فيما نشر عبدالعزيز الشريان، نجل داود عبر صفحته على «تويتر» تأكيداً للخبر، بعد غياب والده غير المعهود عن الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية.وتولى الشريان رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في أواخر العام 2017 قادماً من mbc، حيث استعانت وزارة الإعلام آنذاك بصحفييها وإعلامييها البارزين العاملين في القطاع الخاص، لقيادة عملية تطوير القطاع الإعلامي الحكومي، وبالفعل قاد الشريان تغييرات في العمل الإعلامي الحكومي، إذ تم دمج قنوات تلفزيونية، واستُحدثت أخرى، بجانب بث محتوى جديد يضم باقة من البرامج المنوعة والحوارات الجريئة، والدراما التلفزيونية لكبار النجوم العرب.وكان آخر ظهور إعلامي للشريان في بدايات العام الماضي ببرنامج يحمل اسمه، وتم بثه عبر قناة SBC السعودية، تناول خلاله قضايا محلية أثارت جدلاً واسعاً. وتنقل «الشريان» في مسيرته المهنية بين العديد من المؤسسات الإعلامية السعودية والعربية، ومن بينها قناة «العربية» و«إم بي سي»، قبل أن يستقر به الحال خلال العامين الماضيين في هيئة الإذاعة والتلفزيون.