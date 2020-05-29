تماشياً مع التوجيهات والإجراءات الاحترازية بعدم حضور التجمعات، شهدت محافظة محايل عسير مساء اليوم (الخميس) أقصر مدة لمراسم زواج في المحافظة، حيث لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة، وغاب جميع مراسم الاحتفالات التي اشتهرت بها المحافظة.

ولم يحضر مراسم الزواج سوى العريس علي بن محمد حسن عسيري، ووالده محمد حسن عسيري، ووالد العروس أبو الشهيد نايف جابر صالح الجغولي.

وحرصت أسرتا العريس والعروس على إتمام مراسم الزواج في يسر ودون تكاليف بهذه الطريقة المختصرة، تنفيذاً للاحترازات الوقائية لمنع تفشي فايروس «كورونا» الجديد.