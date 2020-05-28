واصلت المصورة الفوتوغرافية السعودية أماني القحطاني عضو جمعية «إعلاميون» حصدها الجوائز الدولية بعد تحقيقها جائزتين واحدة ذهبية وأخرى فضية في مسابقة «خليك بالبيت بطاقة إيجابية».

وحققت القحطاني الميدالية الذهبية (SAP) في محور الملون، والميدالية الفضية (ICS) في المحور الأحادي، في المسابقة الدولية التي نظمها نادي مجموعة عالم التصوير الفوتوغرافي، وبهذا الفوز بلغ عدد الجوائز التي حققتها القحطاني في ستة أشهر 17 جائزة دولية.

وبلغ مجموع الصور المشاركة في المسابقة نحو 1076 صورة من 177 مشاركا حول العالم، وذلك برعاية 16 منظمة وناديا من 10 دول مختلفة.

وعبّرت أماني القحطاني عن سعادتها البالغة بتمثيل وطنها وتحقيقها هذه الجوائز، مؤكدة أن المصورين السعوديين محترفون ولديهم مهارات متقدمة تنافس عالمياً، مبدية سرورها بتحقيق مصورين سعوديين جوائز في المسابقة نفسها وفي مسابقات أخرى.

وأضافت: «ما يمز هذه المسابقة أنها أتت لتخفيف أثار جائحة كورونا وساهمت في نشر طاقة إيجابية أثناء الحجر المنزلي، وأكدت أن الإنسان يستطيع أن يسجل نجاحاته وهو في منزله، وفيها رسالة إنسانية ومهنية في هذا الظرف العالمي».

وذكرت الفوتوغرافية السعودية، أن لديهم في جمعية «إعلاميون» عدداً جيدا من المصورين المحترفين من الرجال والنساء، وكانت لهم مساهمة رائعة في ضمن حملة الجمعية الإعلامية لمواجهة جائحة «كورونا»، وتجازرت صورهم الفوتوغرافية أكثر من 200 صورة بخلاف الفيديو، حيث تجاوز مجموع الفيديوهات التوعوية التي أنتجوها 150 فيديو.

يذكر أن المصورة الفوتوغرافية السعودية أماني القحطاني تشارك بشكل مستمر في رحلات التصوير الدولية والمحلية، وشاركت خلال هذا العام في 8 رحلات، وتم قبول 123 صورة لها في مختلف المسابقات أثمرت عن 17 جائزة، اثنتان ذهبيتان وواحدة فضية و14 وساما شرفيا.