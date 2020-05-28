تعهدت قبرص بتغطية تكاليف رحلة أي شخص يصاب بفايروس كورونا المستجد أثناء قضاء عطلته على أراضيها حسبما ما ذكره موقع بي بي سي.

وقالت الحكومة في رسالة نشرتها أمس الأربعاء، إنها ستدفع تكاليف الإقامة والعلاج والطعام للمرضى وأسرهم، إذا ما جاءت نتائجهم إيجابية للفايروس أثناء وجودهم على الجزيرة لقضاء رحلات سياحية.

وبحسب البيان فإن السياح سيتحملون فقط «تكلفة نقلهم إلى المطار ورحلة العودة إلى بلادهم».

ويأتي هذا الإعلان كجزء من مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى جذب الزوار إلى الجزيرة وإنعاش قطاع السياحة مرة أخرى، خاصة أنه لم تظهر بها إلا حالات إصابة قليلة.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد أكدت قبرص وجود 939 حالة إصابة، و17 وفاة جراء فايروس كوفيد19.