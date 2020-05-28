كشفت شركة نتفلكس الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي موعد عرض مسلسل «وساوس»، أول عمل دراما وتشويق سعودي تستحوذ عليه نتفلكس على منصتها. ويمثل المسلسل جزءا من المحتوى الدرامي الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، إذ يقدم منظوراً مختلفاً للدراما الخليجية بما يتناسب مع طبيعة المتابعين عالمياً. ويعرض «وساوس» بدءاً من الخميس 11 يونيو، باعتباره أحد الأعمال الأصلية لنتفلكس، ويتمكن من مشاهدته أكثر من 183 مليون مشترك حول العالم في 190 بلدا، مع توفر الترجمة لـ20 لغة مختلفة.وتدور أحداث المسلسل المكون من 8 حلقات، حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة «حسان» الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل. ويقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشكلات الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.وأكدت رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى في Netflix نهى الطيب أن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا.وقالت مخرجة العمل هناء العمير: «وساوس بشخصياته النسائية المتعددة وغير التقليدية هو مشروع خاص بالنسبة لي وقريب إلى قلبي، إضافة إلى أن استحواذ نتفلكس على المسلسل وعرضه أمام 183 مليون مشترك حول العالم هو في حد ذاته شيء يدعو إلى الفخر والسعادة، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين في السعودية والخليج والوطن العربي وحول العالم».ويقوم المسلسل على العديد من الكوادر الفنية والنسائية مثل شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، إضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي، الذين يلتقون بالنجم عبدالمحسن النمر.