دعت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن، أفراد المجتمع بالتفاعل إيجاباً مع قرار رفع المنع تدريجياً وعدم التساهل بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.وقالت لـ«عكاظ»، إن القرار برفع منع التجول تدريجياً يجب أن يعامل من قبل أفراد المجتمع بروح الانتماء والمواطنة في سبيل أن تكتمل كل الجهود المنصبة لتطويق ومحاصرة فايروس كوفيد- 19، إذ إن الجهود التي بذلتها السعودية لمواجهة الجائحة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لا ينكرها إلا جاحد، فمازال دور المواطن والمقيم كبيراً إلى الآن للتعامل مع هذا الحدث الاستثنائي وخصوصاً أن تحديات المرض مازالت إلى الآن قائمة، مما يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد في المجتمع.وأكدت أن تفهم المجتمع بتحديات المرحلة كان له أبلغ الأثر في التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الجائحة، فالتزامه بكل توجيهات الدولة تجسيد على وعيه ودوره في التصدى لهذا الوباء العالمي الذي لم تتوقف آثاره على دولة محددة بل شمل جغرافية العالم وفي كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية، ولكن بتعاونه وتفهمه لتحديات المرحلة أسهم في انعكاسات نتائج إيجابية ولله الحمد، فكل ما هو المرجو المزيد من التعاون والتقيد بالوعي والمسؤولية الاجتماعية.