هزت لقطات فيديو الولايات المتحدة، حين وثقت لفظ رجل أنفاسه الأخيرة بعدما تعرض لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس.وأظهرت اللقطات الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، وهو رجل أسود كان مستلقيا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون من دون جدوى، حتى توفي لاحقا.وقال حاكم مينيسوتا جاكوب فراي إن الضباط الـ4 الذين ألقوا القبض على الضحية أوقفوا عن العمل، فيما فتح مكتب الاستخبارات الفيدرالية (إف بي آي) تحقيقا في الواقعة التي حدثت يوم الإثنين، بمشاركة محققي الولاية.وخلال اللقطات التي صورت في مدينة منيابوليس، يمكن سماع صوت الضحية وهو يقول: «من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس». ثم أضاف: «بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني». وأظهر الفيديو أصوات المارة الذين شاهدوا الواقعة، إذ قال أحدهم إن الضحية لم يقاوم الاعتقال، بينما أضاف آخر أن الشرطي كان يبدو «مستمتعا» بالشجار مع الرجل المسكين. وأثارت الواقعة موجة احتجاجات واسعة في منيابوليس، ضد التعامل العنيف للشرطة مع السود، كان شعارها الأبرز «لا أستطيع التنفس».