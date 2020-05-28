أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن المصريين قاموا بسحب نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على الرغم من استمرار فرض منع التجول خلال أيام العيد، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا.وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، أن هذه المبالغ تم سحبها خلال 4 أيام فقط من الجمعة الماضية وحتى يوم الإثنين الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأكدت المصادر أن «المركزي المصري» شدد على البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف بالنقود لتلبية حاجات المواطنين من السيولة، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك الإلكترونية.وكان البنك المركزي المصري قد قرر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، وذلك لفترة مؤقتة.