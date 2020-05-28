قفزت «عكاظ» إلى مصاف كبريات المؤسسات الصحفية العربية بتعدد إصداراتها وتنوعها وإمكاناتها الطباعية والتحريرية والفنية، واعتماد التقنية الحديثة.من تلك الخطوات: امتلاك مطابع خاصة في 8 جمادى الآخرة 1407 (6 فبراير 1987)، والتوقيع على مشروع المجتمع الصحفي في 29 صفر 1420 (13 يونيو 1999)، وتوقيع الهيكلة الشاملة للمؤسسة في 1 جمادى الأولى 1420 (12 أغسطس 1999)، واتفاق تأمين مطابع متطورة مع شركة فرنسية في 14 جمادى الأولى 1421 (14 أغسطس 2000).وخلصت دراسة لشركة بارك الإعلامية عام 1415 (‏‏‏‏1995) إلى أن «عكاظ» تعد الصحيفة الأولى على مستوى المملكة من حيث نسبة المقروئية، وأن نحو (25%) من جمهور القرّاء يفضلون «عكاظ» لعدم إقليميتها، ما يعكس توفير «عكاظ» للمتطلبات الحقيقية للقارئ في جميع مناطق المملكة، ومواكبة متغيرات العمل الصحفي، بما يتناغم مع تقنياته ومبتكراته الحديثة في مجالات التحرير والطباعة والنشر.