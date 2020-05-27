رحب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غبريسوس أدهانوم بإنشاء مؤسسة منظمة الصحة العالمية لتقديم المنح ودعم جهود المنظمة لمواجهة التحديات الصحية العالمية الأكثر إلحاحا.

وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي مشترك: إن نجاح المنظمة في المستقبل هو توسيع قاعدة التمويل وزيادته كميا ونوعيا وأن إنشاء المؤسسة يمثل خطوة مهمة نحو هذا الهدف، وتتويج لأكثر من عامين من الجهود والتحضير والعمل الجاد، موجها الشكر لمؤسسها ووزير الصحة السويسري السابق البروفيسور توماس زيلتنر لقيادته هذه الجهود.

وأوضح أن موارد المنظمة حتى الآن كان 20% منها من إسهامات الدول الأعضاء والـ80% المتبقية من المنح المشروطة لإنفاقها في برامج محددة، وأن المنظمة كانت بحاجة للمزيد من التمويل المرن لتوجيهه للبرامج ذات الأولية والإستراتيجية ودعم الدول لتكون متأهبة لمواجهة أية أوبئة في المستقبل.

وأنشئت المؤسسة بإسهام من مؤسسة التنمية الدولية السويسرية والأمم المتحدة وستدعم احتياجات المنظمة وتوفير الأموال لتحقيق أهدافها المعروفة بـ «المليارات الثلاثة» الواردة في الخطة الإستراتيجية الخمسية لمنظمة الصحة العالمية.

وتهدف إلى حماية مليار شخص في حالات الطوارئ الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة لمليار شخص إضافي وضمان حياة ورفاه مليار شخص بحلول عام 2023.

وتعد المؤسسة مستقلة قانونيا عن منظمة الصحة العالمية وستقوم بتسهيل الإسهام من عامة الناس، والجهات المانحة الفردية الرئيسية والشركات لتقديم برامج عالية التأثير.

من جانبه، أكد البروفيسور زيلتنر على أهمية دور منظمة الصحة العالمية في ضوء جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أن مؤسسة منظمة الصحة العالمية تتبع القانون السويسري وقد استفادت من خبرات مجموعة استشارية ضمت خبراء الصحة والأعمال الخيرية والأخلاق والتمويل سيتولى مجلس إدارتها ويراجع جميع القرارات الإستراتيجية, مشيرا إلى أن المؤسسة في ضوء جائحة كوفيد 19 ستركز على الاستجابة للوباء.